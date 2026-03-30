Devlet himayesindeki çocuklar başarılarıyla dikkat çekiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet himayesindeki çocuklar farklı alanlarda önemli başarılar elde ediyor.

Sivas Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı çocuk evlerinde kalan 10-13 yaş arasındaki 6 çocuk, katıldıkları müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

Bu kapsamda, 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi, çekiç atma branşında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda 29,43 metrelik derecesiyle genel klasmanda Türkiye üçüncüsü, kendi yaş kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu.

Sporla güçlenen başarı hikayeleri

Devlet himayesinde bulunan 12 yaşındaki bir diğer öğrenci de kriket ve futbolda faaliyet gösteriyor. Çocuk evlerinde kalan, 2018'den beri devlet korumasındaki 11 ve 12 yaşlarındaki kardeşler de eğitimlerini sürdürürken judoda çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan 10 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk da judo ve kriket branşlarında eğitim alarak sportif gelişimlerini sürdürüyor.

Söz konusu çocuklar, ASP Spor Kulübü adına katıldıkları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda 18 takım arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal ve sportif gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.