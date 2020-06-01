Antalya Serik'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Araplar mevkisinde oturan öğrenciler, koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilince yaşıtları gibi okuldan uzak kaldı. Uzaktan eğitim alması gereken öğrenciler, evlerinin bulunduğu noktada internet ve cep telefonları çekmeyince bu imkandan yararlanamadı.

[Fotoğraf: DHA]

Ailelerine destek vermek için hayvan otlatırken, Toroslarda yaklaşık 800 metre yükseltide bir noktada cep telefonları ve internetin çektiğini gören öğrenciler, ailelerinin desteğiyle buraya çardak kurdurdu.

Cep telefonları aracılığıyla uzaktan eğitime başlayan öğrenciler, bu noktaya gelip eğitimlerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA ]

Derslerinden geri kalmamak için tepeye gittiklerini belirten öğrenci Uğur Kır, şunları söyledi:

"Telefonumuz mahallede çekmiyor. Eğitimden geri kalmamak için bu tepeye geliyoruz. Aynı zamanda hayvancılık yapıyoruz. Bazen yaya bazen de araçla geliyoruz. Virüsten dolayı okullarımız da kapalı. Eğitimden geri kalmamak için burada ders yapıyoruz. En büyük hedefim orman mühendisi olmak."

[Fotoğraf: DHA]

"Baz istasyonu istiyoruz"

Kozan Mahallesi Muhtarı Cafer Yıldırım, yetkililere sorunu bildirdiğini anlatarak, "Burası mahallemize 3- 4 kilometre mesafede. Çocuklarımıza bu çardağı yaptık. Eğitimlerinden geri kalmamaları için çardakta değil evlerinde eğitim yapsınlar. Muhtarlık olarak yetkililere sorunu dile getirdim" dedi.

[Fotoğraf: DHA ]

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Karakaya, "2 çocuğum var. Biri üniversite, diğeri ise lise okuyor. Bu çocuklar ders yapmak için sürekli buraya geliyor. Evimizde internet çekse daha iyi olur. Buraya bir an önce baz istasyonu yapılmasını istiyoruz. Ev telefonumuz vardı. İnternet çekmedi. Cep telefonunun interneti de sadece burada çekiyor" dedi.