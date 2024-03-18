Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 18.03.2024 11:25

Depremzede besicilere verilen koyunların ilk kuzuları dünyaya geldi

Tarım ve Orman Bakanlığınca 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayvanları ölen besicilere hibe olarak dağıtılan damızlık koyunların ilk kuzuları dünyaya geldi.

Depremzede besicilere verilen koyunların ilk kuzuları dünyaya geldi

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki, ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da besiciler, ölen hayvanlarının yerine damızlık olarak dağıtılan koyunların ilk kuzularını kucağına almaya başladı.

Anneleriyle buluşturulmak üzere çadırlarından çıkarılan kuzuların "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oluyor. Kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde ahırların yıkılması sonucu 125 büyükbaş ve 882 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, depremlerin tüm sektörleri olduğu gibi hayvancılığı da olumsuz etkilediğini söyledi.

Üreticilerin depremde büyük yaralar aldığını belirten Tontuş, "Bakanlığımız her zaman üreticilerimizin yanında oldu. Üzerinden 9 ay geçmesinden ötürü hayvanlar doğum yapmaya başladı. Bir verdiğimiz koyunlar şu anda 2-3 olarak hızla arttı ve kuzu seslerini duydukça bizim üreticiye ve üretime karşı sevdamız daha çok arttı" dedi.

"Kuzu sesleri bizim yaşam sevincimiz oldu"

Bakanlığın hibe olarak gönderdiği koyunlardan 700 kuzunun dünyaya geldiğini ifade eden Tontuş, şöyle devam etti:

"Elbistan ilçemizde 882 küçükbaş hayvanımız telef olmuştu ve Bakanlığımız 882 hayvanı hibe olarak üreticilerimize tekrardan dağıtımını gerçekleştirdi. Kuzu sesleri artık bizim yaşam sevincimiz oldu. Kuzu sesleri bizi yaşama döndürdü. Üreticilerimizin üretime devam ettiğini görmek bizi mutlu ediyor. Üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 82 köyümüzde doğumlar devam ediyor, şu anda kuzu sayımız 700'e ulaştı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Depremde 68 hayvanı ölen besici Mehmet Özgen ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Hayvanlarını depremde kaybettiğini, devletin kendisine damızlık olarak 68 küçükbaş hayvan verdiğini anlatan Özgen, "Devletimiz sağ olsun. Maşallah üstüne 68 yavru daha geldi, inşallah katlayarak da devam edecek" dedi.

Besici Hasan Savrak da hibe olarak kendisine 38 hayvan verildiğini, bunların da doğumla ikiye katlandığını belirterek, Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeniden Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin'i kutladı
12:26
Afrin'in terörden temizlenmesinin üzerinden 6 yıl geçti
12:14
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
12:12
Türk somonu ve çayına tanıtım desteği
12:00
Uber, Avustralya'da taksi şoförlerinin "maddi kayıpları" için yaklaşık 178 milyon dolar ödeyecek
11:51
Putin yeniden devlet başkanı oldu
UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO testleri geçti
UNIROBOTICS'in deniz tipi kuleleri TRAKON LITE ile donatılan SALVO testleri geçti
FOTO FOKUS
MSB'den "Çanakkale Zaferi"ne özel video
MSB'den "Çanakkale Zaferi"ne özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ