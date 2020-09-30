Denizli, fosil bilimcilerinin uzun süredir merceği altında...

Tavas ve Beyağaç ilçelerinde 2017 yılından bu yana fosil yatakları araştırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yapılan yüzey araştırmasında önceki yıllarda 22 fosil bulundu.

Bu yıl ise 8 fosil gün ışığına çıkarıldı. Bunlardan 2'si büyük heyecan yarattı.

"O bölge için en önemli fosil keşfimiz niteliğindedir"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek konuyla ilgili şunları söyledi:

"Anadolu'da kaydı çok az olan, sadece birkaç yerde olan, sadece bir yayınla temsil edilen bir karıncayiyen ki bu, o bölge için en önemli fosil keşfimiz niteliğindedir. Onun dışında yeni bir fil fosiline rastladık. Bu Anadolu'da hiç kaydı olmayan bir fil."

[Fotoğraf: AA]

Bulunan fosiller 9 milyon öncesine ait

Her iki fosil de yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait.

2 ilçedeki kazılar bitmedi. Çalışmalar derinleştikçe bölgede çok daha eski dönemlere ait fosillerin bulunması bekleniyor.

Dr. Ahmet İhsan Aytek, "Denizli'de zaten arkeolojik kazılar çok zengin. Denizli'nin kültürel varlığına yeni zenginlikler katarak Denizli'nin geçmişine ait çok daha önemli verileri ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz" dedi.

Bu yıl bulunan diğer 6 fosil ise at, domuz, sırtlan, ceylan, zürafa ve mamuta ait.