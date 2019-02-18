Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Bektaş Ergül, 105 yaşında.

Yaşına göre oldukça sağlıklı ve dinç görünen Ergül, çevresinde "dedelerin dedesi" olarak tanınıyor. Çünkü 6 çocuğu, 17 torunu, 29 torun çocuğu ve 13 torununun torunu var.

Bektaş dedenin torununun torunu ile arasında 103 yaş fark bulunuyor.

1935 yılında evlendiğini anlatan Bektaş Ergül, "20 Şubat 1982'de benim hanımım öldü. Çocukların anası.15 Temmuz 1982'de çocuklarım evlendirdi beni. Hanımım da iyi çıktı beni güler yüzle karşıladı. Çok iyi baktı. Her şeyim çok mutlu geçti. Şimdi de öldü" dedi.

Bir asrı geride bırakan Bektaş Ergül'e, Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yaşlılar Şurası'nda "Asırlık Çınar Belgesi" verilecek.

Haber: Emre Saçlı