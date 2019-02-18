Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyündeki kadınlar, yüzyıllardır nesilden nesilden aktarılan tandırda ekmek pişirme kültürünü yaşatıyor. Kadınlar, ekmeği sofraya getirebilmek için soğuk havaya rağmen çalışıyor.

Köyde hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlayan kadınlar, kendi ektikleri buğdayları değirmende öğüterek elde ettikleri un ile genellikle evlerinin yakınında ayrı bir kulübede bulunan tandırda ekmek pişiriyor.

Sıcak ekmek yiyip çay içiyorlar

Hazırlıklara bir gün önce başlayan kadınlar, unu akşamdan eleyip sabah erkenden de hamuru mayalıyor. Hamurun pişirmeye hazır hale gelmesini beklerken tandırı hazırlamaya koyulan kadınlar, tezeklerle tutuşturularak yakılan ateş ile tandırı ısıtıyor.

Tandırın ısısının yeterli seviyeye gelmesi ve hamurun istenen kıvama ulaşmasıyla tandırda ekmek pişiren kadınlar, hem ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Soğuk havaya rağmen tandır ekmeğinden vazgeçmeyen kadınlar, ekmek pişirme işleminden sonra tandırlıkta sıcak ekmek yiyip çay içmenin de keyfini yaşıyor.

"35 yıldır ekmek pişiriyorum"

Sevim Aydın, sabah saat 06.00'da kalkıp ekmek için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Kışın da havaların soğuk olmasına rağmen ekmek pişirme işini sürdürdüklerini anlatan Aydın, "Sobamı yaktım, hamurumu yoğurdum, hamurum mayalandıktan sonra gelip tandırı yaktım. Şimdi de oturup ekmeğimi pişiriyorum. 20 yaşından beri ekmek pişiriyorum. Bana ilk ekmek pişirmeyi kaynanam öğretti, her şeyi ondan öğrendim. 35 yıldır ekmek pişiriyorum."

Kaynak: AA