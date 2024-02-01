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Yaşam
TRT Haber 01.02.2024 20:02

Darülaceze'den emekli oldu, gönüllü çalışmaya başladı

Hacer Altundaş, 31 yıl boyunca çalıştığı Darülaceze'den emekli oldu. Ancak işini bırakmadı. Gönüllü olarak hizmet etmeye başladı. İşte karşınızda Altundaş'ın hikayesi...

Deniz İyidoğan
Deniz İyidoğan
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Darülaceze'nin kapısından içeri girdiğinde 22 yaşındaydı. Köklü kurumun ilk kadın odacısı ve ilk kadın postacısı oldu. Kimi zaman kantinde çalıştı, kimi zaman da hasta bakıcılık yaptı. Hacer Altundaş, her köşesinde emek verdiği Darülacaze'de 31 yıl çalıştı.

Altundaş, 3 yıl önce emekli oldu ancak Darülaceze'den kopamadı. Gönüllü olarak hizmet etmeye devam etti. O, Darülaceze sakinlerine gönülden bağlanmıştı. 

Hacer Altundaş, "Nasıl derler empati mi derler terapi mi derler. Böyle bir şey oldu. Onlar bana terapi oluyorlar ben onlara diyeyim. Yani öyle bir günlerimiz gelip geçiyor, güzel günler yani. Severek geliyorum. Seviyorum hepsini. Yani çalışan arkadaşlarımdan tutun sakinlerimize kadar…" sözleriyle kurduğu gönül bağını anlatıyor.

Darülaceze ile hayata bağlandı

56 yaşında ve 2 çocuk annesi Hacer Altundaş, bu süreçte kansere de yakalandı.

Azmi ve etrafındakilere yardımdan vazgeçmeyişi onu hayata bağladı. 129 yıllık kurumun çınarlarından biri oldu.

Hacer Altundaş, "Başka bir duygu başka bir hissiyat. Herkes gelmeyebilir. Ama benimki farklı bir duygu. Çok sevdiğim için. Arkadaşlarımdan kopamadım. Onlardan da Allah razı olsun, hepsinden de" sözleriyle duygularını ifade ediyor.

Kamera: Selim Sinan Gümüş
Kurgu: Ufuk Özenateş

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