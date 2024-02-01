Sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek amacıyla, 1997 yılından beri 2 Şubat tarihi ‘Dünya Sulak Alanlar Günü’ olarak kutlanıyor.

Gün nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Toplam büyüklüğü 1,6 milyon hektar olan 6 bin 148 adet sulak alan ‘Ulusal Sulak alan bilgi Sistemi’ne (SAYBİS) kaydedildi” dedi. Çalışmaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesinde yürütüldüğünü anımsatan Yumaklı, sulak alanların, “yağmur ormanlarından sonra en üretken ekosistemler” olduğunu ifade etti.

Hem ekolojik dengenin sağlanması hem de biyolojik çeşitliliğin korunması adına sulak alanların çok önemli olduğunu kaydeden Yumaklı, “İçme suyu sağlanması, taşkın kontrolü, yer altı sularının beslenmesi, besin depolama, iklim değişikliği kontrolü, doğal arıtma, tarım, hayvancılık, balıkçılık, saz kesimi, turizm, ulusal güvenlik, kültürel kullanım gibi konular açısından sulak alanlar büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Hayat, sulak alanlar ve insanlar iç içe”

Her yıl bakanlık tarafından günün önemine ilişkin bir tema belirleniyor. Bu yılın teması “Sulak Alanlar ve İnsanlık Refahı” olarak belirlendi. Bu yılın sloganı ise “Hayat, sulak alanlar ve insanlar ile iç içe” oldu.

Bakan Yumaklı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Tabii kaynakların sürdürülebilir gelişmesi, bu kaynaklara yönelik ihtiyaçların belirlenmesi, planlanması, akılcı su kullanımı, etkin koruma için gerekli şartların sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşım gereğince su ve toprak kaynaklarının çeşitli maksatlara yönelik kullanımlarında teknoloji, ekonomi ve çevre konularında bir dengenin kurulması gerekmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte, sulak alanlarımızın yanı sıra ormanlarımız, akarsularımız gibi ülkemizin tabii değerlerini koruyacak ve sürdürülebilirliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

30 yılda 184 bin hektar alan

Açıklamada 1994 yılında taraf olunan Sulak Alanlar Sözleşmesi (Ramsar sözleşmesi) kapsamında, 30 yıllık süreçte toplam büyüklüğü 184 bin 487 hektar Sultan Sazlığı, Seyfe Gölü, Burdur Gölü, Manyas (Kuş) Gölü ve Göksu Deltası, Akyatan Lagünü, Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü ve Gediz Deltası, Yumurtalık Lagünü, Meke Gölü, Kızören Obruğu, Kuyucuk Gölü ve Nemrut Kalderası)’nın ‘Ramsar Alanı ilan edildiği vurgulandı.

Türkiye’de bu alanlar dışında 59’u ulusal, 47’si yöresel olmak üzere 1 milyon 161 bin 205 hektar büyüklüğünde 120 sulak alan daha bulunuyor. DKMP tarafından sulak alanların envanteri için 5 yıldır çalışma yürütülüyordu. Bu çalışmada da sona gelindi.

Kayseri Sultansazlığı, Antalya Avlan Gölü, Konya Ereğli Sazlığı ve Afyonkarahisar Karakuyu Sazlığı’da rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu yıl Düzce Efteni Gölü'nde rehabilitasyon çalışmalarına başlanacak. Ayrıca ekoturizmi desteklemek adına 55 sulak alanda tesisler yapılarak ziyaretçilerin faydalanmasına açıldı.

1999 yılından beri süren çalışmalar sonucunda ise 76 adet sulak alanın yönetim planı hazırlandı.