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Yaşam
İHA 01.02.2024 10:08

Depremde oğlunu, gelinini ve torunlarını kaybeden kadın mezarlıktan ayrılmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde oğlu ve gelini ile iki torununu kaybeden Azet Yılmaz, günün büyük bir bölümünü ailenin defnedildiği şehir mezarlığında geçiriyor. Mezarlığın evi haline geldiğini belirten yaşlı kadın, çocuklarını çok özlediğini söyledi.

Depremde oğlunu, gelinini ve torunlarını kaybeden kadın mezarlıktan ayrılmıyor
[Fotograf: İHA]

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme kent merkezindeki 5 katlı apartmanda yakalanan Aydın ve Ayşegül Yılmaz  çifti ile çocukları İlayda ve Engin Yılmaz enkaz altında kaldı. Yılmaz ailesinin fertleri depremin 38’inci saatinde ölü bulunurken aile şehir mezarlığına defnedildi.

Enkaz başında saatlerce gelecek güzel bir haberi beklerken oğlunu, gelinini ve iki torununu toprağa veren Azet Yılmaz, o günden beri gününün büyük bir bölümünü şehir mezarlığında geçiriyor.

"Belki bir gün gelirler diye yollarını gözlüyorum"

Mezarlığın evi olduğunu kaydeden Azet Yılmaz, "Oğlum gelinim ve iki torunumu ilk depremde kayıp ettim. 38 saat enkaz altında kaldılar. Daha sonra tek tek çıkarıldılar. Mezarlığa her gün geliyorum benim evim burası artık. Eve gidiyorum yattıktan sonra sabah olmasını bekliyorum, mezarlığa gelmek için gelirler diye yollarını gözlüyorum, çok özledim. Kız torunumu doğum gününde toprağa verdik. Engin ise 15’ine yeni girmişti" diye konuştu. 

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