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Yaşam
AA 31.01.2024 18:00

Yazar Mario Levi vefat etti

Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Yazar Mario Levi vefat etti

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi 1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu.

Yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işlerde çalıştı.

İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984 yılından sonra çok sayıda yayın organında yazılar yazdı.

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, kitaplarında, televizyon programlarında İstanbul'u anlattı, İstanbul'dan ilham aldı.

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