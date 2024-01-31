Depremzedeler psikososyal desteklerle hayata bağlanıyor

6 Şubat depremi üzerinden bir yıl geçti. Depremzedelerin sosyal hayata geri dönmeleri konusunda Sivil Toplum Örgütleri’nin (STK) çalışmalar yapıyor. Birçok STK evleri yıkılıp konteyner kentlerde yaşayan kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yapıyor. Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM Kahramanmaraş ve Hatay’da kurduğu Kadın Destekleme Merkezleri ile yüzlerce kadının hayatına dokundu.

"6 bine yakın kadına destek verdik"

KADEM Başkanı Saliha Gümrükçüoğlu Okur, kadın destekleme merkezlerinde yapılan çalışmaların konteyner kentlerde yaşayan kadınların talepleri doğrultusunda belirlendiğini belirterek, “Biz kadınlara sorduk ve onların isteği doğrultusunda örgü ve el işi kursları açtık. Ayrıca onlara psikososyal destek veriyoruz. Pek çok alanda yardımlarımız ve desteklerimiz oldu akaryakıttan ayni yardıma giyime kadar. Bugüne kadar 6 bine yakın kadına destek verdik. Kimine hukuki destek kimine danışmanlık çocukları için destek sağladık.” dedi.

"Allah razı olsun hocalarımızdan derdimizi unutturdu bize"

Depremde iki oğlunu ve eşini kaybeden Hataylı 56 yaşındaki Meral Kaplan, “Depremde 10 saat enkazda kaldım. Üç gün sonra ise eşimin ve iki oğlumun cansız bedenlerini çıkardılar enkazdan. Her gece ağladım. Psikoloğum var onunla görüşüyorum. Örgü örüyorum telefon çantası çok değişik patik işledik. Duvar süsü, saç bandı yaptık. Örgü kursuna başladığımdan beri akşamları artık ağlamıyorum oturup örgü örüyorum. Allah razı olsun hocalarımızdan derdimizi unutturdu bize.” diye konuştu.

KADEM’de sosyo-psikolojik destek alan kadınlar ise KADEM’in çalışmalarının kendilerine güç verdiğini söylediler.

"Bu etkinlikler de bizi iyileştirdi”

Depremzede Nazlı Büyükkurt, KADEM'in çalışmalarının kendilerine güç verdiğini vurgulayarak şöyle konuştu;

En güzeli gözlerimizin içine bakıp bıkmadan usanmadan bizi dinlemeleri bize yol göstermeleri… Tabiri caizse İki elleri kanda da olsa bir isteğimiz olduğunda hemen yerine getirdiler. Bizi dinlediler ya, nasılsınız diye sordular ya bu bize çok iyi geldi. Örgü yaptık, çiçek ektik sergi yaptılar, bizi dinlediler, hiçbir şeyimize hayır demediler. Maddi olarak geç manevi destekleri çok önemliydi. Burada örgü ördük. Bu etkinlikler de bizi iyileştirdi.”

"Siz bizi güldürdünüz biz de çocuklarımızı güldürdük"

KADEM’de aldığı psiko-sosyal desteğin evlerinde de fark edildiğini söyleyen depremzede Fatma Ardıç aldıkları eğitimlerin bakış açılarını değiştirdiğini geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi. Ardıç, “Ben hayatım boyunca bu kadar becerikli bir insan olduğumu bilmiyordum. Haftada iki gün geliyorum ama keşke daha fazla olsa diyoruz. Siz bizi güldürdünüz biz de çocuklarımızı güldürdük." dedi.

"Yardımlar Filistin'e gitsin"

Bir oda bir salondan oluşan konteyner kentte dört çocuğu ve eşiyle yaşamını sürdüren Dilek Göktaş da, şunları kaydetti;

Bize çok yardım geldi. Burada rahat ve güvendeyiz. Ben her gün Gazze’yi izleyip üzülüyorum. Biz bir kaç deprem yaşadık onlar her gün yaşıyor. Artık yardımlar oraya gitsin. Biz çocuklarımız birkaç gün susuz kaldı diye vicdan azabı çektik, üzüldük orda günlerdir, aylardır insanlar, çocuklar acı çekiyor, susuz ve açlıkla mücadele ediyor.