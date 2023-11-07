Duman 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
DHA 07.11.2023 10:09

Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup çocuklara ulaştırıldı

İzmir'de yaşayan Mustafa Kocatürk'ün, PTT Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılında başlattığı 'Cumhuriyet'in 100’üncü yılına mektup' kampanyası kapsamında 21 yıl önce yazdığı mektuplar, oğulları Utku Han Kocatürk ve Celal Can Kocatürk'e teslim edildi. 2 kardeş, yıllar sonra babalarından gelen mektupla duygulandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı için 21 yıl önce yazılan mektup çocuklara ulaştırıldı

Posta Telgraf Teşkilatı'nca (PTT) 2002'de başlatılan 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 40 bin kişi, arkadaşlarına ve yakınlarına 2023 yılında teslim edilmek üzere mektup yazdı.

İzmir'de yaşayan Mustafa Kocatürk de 21 yıl önce oğulları Utku Han Kocatürk ve Celal Can Kocatürk'e hitaben birer mektup kaleme aldı. Mektuplar 21 yıl sonra, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 2 oğluna da teslim edildi.

"Bugün o anki duygularımı yeniden yaşıyorum"

2002 yılında Turgutlu'da yaşadıklarını ve küçük oğlunun ana sınıf, büyük oğlunun ise 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Mustafa Kocatürk şunları söyledi:

"37 yaşında 57 yaşımı hayal ederek, bir yandan da hayatta olup olmayacağımızı bilmeden onlara gerekli hayat ve iş nasihatleri vermiştim. Yaklaşık 25 yıldır özel okul işletiyorum. Mektupta, kurduğum okulun maddi değil manevi değerinin yüksek olduğunu yazdım. Çünkü bugüne kadar 4 bin civarında mezun ve Cumhuriyet’e sahip çıkacak gençleri yetiştirdik. 57 yaşına geldiğimde onlar belki bir doktor, avukat ya da bu ülke yönetiminde olan gençler oldu. Bugün o anki duygularımı yeniden yaşıyorum. Seneler içinde benim dahi aklımdan çıkan bu mektup bir postacı tarafından adresimize ulaştırılmış."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

'Cumhuriyet’e, Atatürk'e sahip çıkarak bu mirası daha uzun yıllar yaşatmalarını istedim'

Manisa'da kampanyaya katılan yaklaşık 70 kişiden biri olduğunu belirten Kocatürk, bir eğitimci olarak Cumhuriyet’i yaşatmaya devam edeceklerini söyleyip, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet’e sahip çıkmanın ve 100'üncü yılı yaşıyor olmanın duyguları farklı. İnşallah daha nice yüzyıllar Cumhuriyet’i yaşatmaya devam edeceğiz. O zaman küçük oğlum anaokulundaydı. Sabah kalktığında hep süt isterdi ve ona süt almaktan bıkmıştım, mektupta ondan da bahsetmişim. 'Büyüyüp belli yaşa geldiğinizde, yumruğunuzu vurup, mirasınıza sahip çıkın' dedim. Cumhuriyet’e, Atatürk'e sahip çıkarak bu mirası daha uzun yıllar yaşatmaları gerektiğiyle ilgili satırlar yazdım."

"Babamın bana bıraktığı gibi ilerde çocuğuma bir hatıra bırakmak isterim"

Özel bir üniversitede Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra babasının işinin yanı sıra bir diş kliniği bulunduğunu anlatan Celal Can Kocatürk ise "İş adresimize babamdan adıma bir mektup geldiğini öğrenince şaşırdım. Meğer yıllar önce yazdığı bir mektupmuş. Okuduğumda duygusal anlar yaşadım. Okuyunca geçmişe, yıllar öncesine döndüm. 3-B sınıfında 200 numaralı öğrenciymişim. Babam mektupta yaramazlıklarımızdan bahsetmiş. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı devletimiz, gençler için çok önemli ama bu mektupla beraber benim için daha da anlam kazandı. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet yolunda öğrenciler yetiştirmek için yıllardır çabalıyoruz. Gururlu ve mutluyuz. Ben de geçen yıl evlendim, çocuğum yok. Babamın bana bıraktığı gibi ilerde çocuğuma bir hatıra bırakmak isterim" ifadelerini kullandı.

"Mektubu okuduğumda gözyaşlarımı tutamadım"

Uluslararası Ticaret ve Finans mezunu olan Utku Han Kocatürk de mektupta en çok dikkatini çekenin 2002 mührü olduğunu belirterek, "Mektubu okuduğumda gözyaşlarımı tutamadım. Duygu dolu bir mektuptu. Bir insanın 37 yaşındayken 57 yaşını düşünebilmesi ve bu anları yazabilmesi çok kıymetli. Babam da bu mektubun varlığını unutmuştu. Ben de bir çocuğum olursa aynı şekilde daha sonrası için bir mektup yazmak isterim. Çünkü bu şekilde aradan geçen yılların kıymetini daha iyi anlamış olduk" dedi.

Mektuba bir yanıt vermek için babasına yeni bir mektup yazdığını da anlatan Kocatürk, "Ben de bu günden bu mektuba bir cevap yazdım. Babam ne zaman isterse açıp okuyacak. Tek amacım bana yaşattığı hisleri ona yaşatabilmek. Onun bana yazdıklarına cevap olarak yazdım. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yazılan mektup çok kıymetli bir amaca sahip. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu coşkuyu daha da derinden yaşamamı sağladı" diye konuştu.

ETİKETLER
İzmir Cumhuriyetin 100. yılı PTT
Sıradaki Haber
Erzurum'da 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Foça plajlarında denizanası istilası
11:32
Sivas yeni millet bahçesi için gün sayıyor
11:33
Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesi için sel uyarısı yapıldı
11:26
Almanya’da federal hükümet eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 euro ödeyecek
11:26
CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
11:24
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'de "süresiz işgal" mesajı
Yeni Delhi'nin hava kalitesi 'şiddetli' bölgede
Yeni Delhi'nin hava kalitesi 'şiddetli' bölgede
FOTO FOKUS
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ