Cumhuriyet ile yaşıt olan Havva nine mutlu ve gururlu

1 Nisan 1923'te dünyaya gelen asırlık çınar, yaşamını Öceli Mahallesi'ndeki oğlunun yanında sürdürüyor.

Eşini 1999'da kaybeden Kırış, ihtiyaçlarını gören ve sık sık kendisini ziyaret ederek yakın ilgi gösteren evlatlarından sevgiyle bahsediyor.

Havva Kırış, ailesini, ay yıldızlı bayrağa sevgisini ve yaşamına dair anılarını anlattı.

Babasının vefatından 6 ay sonra dünyaya geldiğini, bu nedenle babasını tanımadığını belirten Kırış, 2 kardeş olduklarını, kız kardeşinin yaklaşık 10 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

9 çocuğu 21 torunu bulunuyor

4'ü kız olmak üzere 9 çocuk, 21 de torun sahibi Kırış, "Torunumun torununu da gördüm. Torunlarımın çocuklarıyla beraber toplamda 50 torunum var. Torunlarımdan dolayı çok mutluyum. Allah'ım ayaklarını kaydırmasın, kötü durumlara düşürmesin. Allah'ım onların keselerine Halil İbrahim bereketi versin. Torunlarımın, oğullarımın, kızlarımın da hepsine dua ediyorum" dedi.

Kırış, önceden hayvancılık, bağ ve bahçe işleriyle uğraştığını, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bakımını ve sağma işlemlerini yaptığını, yaz mevsiminde yaylaya gidip geldiklerini andı.

"Türk bayrağını görünce seviniyorum"

Gençlik yıllarını özlediğini belirten Kırış, "Şimdi 60 yaşında olmuş olsam koyunları, kuzuları seçerim. Koyunu sağarım ve yaptığım peyniri satarım. Çocukları da dinlemem ama geçti" ifadesini kullandı.

Kırış, Cumhuriyet'le yaşıt olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bundan dolayı seviniyorum. Ben sevinmez miyim? Türk bayrağını görünce seviniyorum" diye konuştu.