Siirt'te 6 ayda 153 yaban hayvanı tedavi edilip doğaya bırakıldı

Hastanede büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve yabani hayvanlara teşhis konulup tedavilerinin yapıldığını belirten hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ali Gülaydın; cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve suni tohumlama gibi kliniklerin bulunduğu hastanede gelişmiş merkezi tanı laboratuvarında analizler gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanenin EAEVE standartlarına uygun bölgedeki en büyük, ülkedeki sayılı hayvan hastaneleri arasında yer almakta olduğunu aktaran Gülaydın, "8 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan hastanemiz; acil, pet, egzotik hayvan, at, ruminant, pet enfeksiyon ve büyük hayvan enfeksiyon olmak üzere 7 adet poliklinikten oluşmaktadır. Ayrıca radyoloji ünitesi, merkezi laboratuvar, nekropsi ünitesi ve eğitim öğretim amfilerini de bünyesinde barındırmaktadır" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Hastanede şu anda 73 hasta kapasitesi bulunduğunu belirten Gülaydın, "Polikliniklerimiz cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji, dölerme ve suni tohumlama kliniklerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede hastane bünyesinde toplam 26 adet muayene salonu, 8 adet ameliyathane ve hospitalizasyon üniteleri mevcuttur. Hospitalizasyon ünitelerimiz ise şu anda 73 hasta kapasitesine sahiptir. En kısa sürede 103'e çıkartmayı planlamaktayız" diye konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

Hastanenin özellikle Siirt olmak üzere Batman, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Bitlis gibi illere de hizmetini devam ettirmekte olduğunu ifade eden Gülaydın şöyle konuştu:

"Ayrıca İl Doğa Koruma Müdürlüğü ile protokolümüz bulunmaktadır. Yaban hayvanları ile ilgili hastalıklarda bize başvuruda buluyorlar. Biz de burada onların tedavi, muayene ve süreçlerini takip ediyoruz. Bu kapsamda 6 aylık bir dönemde yaklaşık 153 yaban hayvanına muayene tedavi ve gerekli cerrahi işlemleri yaparak sağlığına kavuşturduk. Buradaki en büyük popülasyonu yapan hayvanların noktasında yabani kuşlarımız oluşturuyor. Daha çok şahin, doğan ve puhu türlerine ev sahipliği yapıyoruz. Onları muayene, tedavi ve gerekli görüldüğünde cerrahi operatif işlemlerinde yapıp doğaya tekrar salmalarına yardımcı oluyoruz."