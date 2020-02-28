Türkiye genelinde okunacak "milli birlik ve beraberlik" konulu cuma hutbesinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça karşı konulamayacak hiçbir hain saldırı, elde edilemeyecek hiçbir zaferin olmadığı vurgulandı.

Cuma namazında okunacak hutbede, millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçildiği, ağır imtihanlar verildiği belirtildi.

Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, Türkleri tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız mücadele verildiği belirtilen hutbede, "Dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Allah'a karşı sarsılmaz imanın, vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdanın Türkiye'yi başarılı kılacağı vurgulanan hutbede, yüreklerdeki arzunun şehitlik ve gazilik olduğu belirtildi. Hutbede, "Bu öyle bir iman ve vatan aşkıdır ki Cenabıhak, bu aşkla toprağa düşenleri şöyle müjdelemektedir, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar." ifadeleri kullanıldı.

Hutbede, Mehmetçiğin, daima mazlumun yanında, zalimin karşısında, dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperde ve hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferde, "De ki: Hak geldi batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur." ayetine iman ederek Hakk'ın yanında, batılın karşısında dimdik ayakta olduğu vurgulandı.

"Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz." ayetine gönülden bağlanarak Mehmetçiğin zaferden zafere koştuğuna işaret edilen hutbede, "Mehmetçik, Peygamber efendimizin 'Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin.' nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demektedir." ifadelerine yer verildi.

"Zafer, Hakk'ın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır"

Hutbede, şunlar kaydedildi:

"Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabb'im yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenabıhakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, Hakk'ın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, 'Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar.'

Hutbede, şu dua okunacak:

"Muhterem Müslümanlar, geliniz, şu icabet vaktinde ellerimizi semaya, gönüllerimizi Rabb'imize açalım. Hep birlikte Yüce Mevla'mıza niyaz edelim. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Allah'ım, kahraman ordumuza nusretini ve zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle. Allah'ım, şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme. Ya Rabbi, ezanımızı dindirtme, vatanımızı böldürtme, bayrağımızı indirtme, başımızı eğdirtme, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirtme. Ya Rabbi, birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır. Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir."