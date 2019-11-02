Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yüksek kesimlere kar yağdı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla, Tahtalı ve Binboğa Dağları beyaza büründü.

Yağışın etkisiyle ilçe merkezinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

[Fotoğraf: AA]

Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek verdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı erik ve portakal ağaçları çiçek açtı.

Anberinarkı köyü sakini Mehmet Durmuşcan, havalar sıcak gittiği için yaz meyvesi ağaçlarının çiçek açarak ürün vermeye başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan Ali Göçer de bahçesindeki portakal ağacının, kış ayına sayılı günler kala meyve verdiğini bir taraftan çiçek açtığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ağaçlar yalancı bahar yaşıyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Murat Kuru, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı ağaçların çiçek açıp meyve verdiğini belirtti.

Durumu, "ağaçların sıcak havalara aldanması" şeklinde tanımlayan Kuru, "Sıcaklığın belli bir seviyenin üzerinde seyretmesinden dolayı, bitki gelişim düzenleyici hormonların yapısında değişiklik gözlenmekte. Yani ağaçlar, yalancı bahar yaşıyor" dedi.

Kaynak: AA