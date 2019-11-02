Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 20 yıldır Müslümanların hayallerini süsleyen Ayasofya Camii, Schinkel nehri kıyısında yer alıyor.

Yapımı, toprak alım ve hukuki süreci 20 yıla yakın süren yapı, Amsterdam’da Osmanlı izleri taşıyan, tek minareli kubbeli cami olması özelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce ibadete açılan Ayasofya Camii, Osmanlı ve Hollanda mimari tarzında tasarlandı.

2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin inşasına 2013 yılında başlandı ve 2015 yılında 1114 metrekare alan üzerinde tamamlandı.

Ayasofya Camii’nin bulunduğu Piri Reis Bulvarı’nın adı (Piri Reis Plein) cami kurulmadan önce semt belediyesi tarafından halk oylamasına sunularak belirlendi. Süleymaniye Camii’nin benzeri olan camiye 42 metre uzunluğunda iki şerefeli bir minare yapıldı.

Kadınlar, çocuklar ve erkekler için ayrı ayrı bölmeleri olan caminin yapımı tam anlamıyla bittiğinde şadırvanı, kütüphanesi, oyun alanı ile tam bir külliye şeklinde olacak.

Ayasofya Cemiyeti Başkanı Gazi Cırık, camiyle ilgili şunları söyledi:

“Şu anda dıştan bitmiş bir cami olarak görünse de iç yapımımız henüz bitmedi. Camimiz iki kattan ibaret olacak. Önümüzdeki şubat ayı gibi ikinci katın çalışmasına başlanacak. İbadet alanı üst tarafa çıkacak, alt kısımda sosyal tesis alanlarımız ve dersliklerimiz olacak. Şu anda duvarlarımız yakın kat çalışması bitince iç mimara geçilecek. Duvarlar, kubbe, minare, kolonlar… Önümüzdeki en geç 2 yıl içince camimizi tamamlamayı planlıyoruz.

Aynı zamanda camimiz eğitim de veriyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere. Müfredetlarımızda sadece dini bilgilere yer verilmiyor, el becerileri gibi daha değişik müfredatlarla zenginleştiriliyor.”