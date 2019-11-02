Dünya
Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri iyi gidiyor02 Kasım 2019 Cumartesi 05:35 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 05:37
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yerde ticaret anlaşması imzalamayı umduğunu belirten Trump, "Bu yer, Iowa Eyaleti olabilir" dedi.
Beyaz Saray da, ticaret anlaşmasının ilk bölümünün tamamlanmak üzere olduğunu, iki bölüm üzerinde daha çalışılacağını duyurdu.
Bazı Amerikalı yetkililer, anlaşmanın bu ay içinde imzalanabileceğini ifade ediyor.
Öte yandan Dünya Ticaret Örgütü, Washington yönetiminin Çin ürünlerine anti-damping vergilerini devam ettirmesinden dolayı, Pekin'in ABD ürünlerine 3 milyar 600 milyon dolarlık ilave gümrük vergileri uygulama kararını onayladı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: çin abd ticaret görüşmeleri