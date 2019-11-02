Hobi olarak başladığı bisiklete 37 yılını veren Atilla Atay, 13 yaşında milli sporcu oldu. 1995 yılından itibaren bisiklet kültürünü tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Atay, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sosyal sorumluluk projeleriyle, şehir şehir gezerek farkındalık turları düzenledi.

Yüzlerce kişiye bisiklet kültürünü anlatan ve öğreten Atay, ilk defa kendisi için bir proje hayata geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Bisikletle hız rekoru denemelerine başlayan Atay, bu yıl kasım ayının son haftalarında araç çekmesi olmadan tamamen insan gücüyle hareket ederek 200 kilometre hız denemesi yapacak.

Sarıkamış, Mardin, Diyarbakır, Van gibi Türkiye’nin daha birçok iline İstanbul’dan başlayan bisiklet turları düzenlediğini söyleyen Atay, şöyle konuştu:

"Bu sene kasım ayının son haftalarında Antalya’da 200 kilometre maksimum hız rekorunu deneyeceğim. Yaklaşık 4,5-5 kilometrelik düz bir alanda, ulaşılabilen maksimum düzeye ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyada bununla uğraşan 8-10 bisikletçi var. Bu da ileri seviye tecrübe ve güç gerektiren, tedbirleri almadığınız sürece de riskli bir iş. Sakın denemeyin ve sadece izlemekle kalın. Yaklaşık 7-8 seneden beri uğraşmış olduğum ekstrem bir proje."

[Fotoğraf: DHA]

Farkı insan gücüyle olması

Guiness Rekorlar Kitabına giren rekorların da var olduğunu belirten Atay, kendi projesini diğerlerinden ayıran özelliğin tamamıyla insan gücüne bağlı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Atilla Atay, "Dünyada rekorumuzu yapan kişiler daha farklı klasmanlarda. Biz, rüzgar kuvveti sebebiyle bir aracın arkasında, rüzgar kırarak yapıyoruz. Dünyadaki örneklerinde araba çekmeli veya dik bir yokuştan aşağı inerek yapılıyor. Dişli sistemi çok sert olduğu için bisikleti yerinden kaldırmak normalde mümkün değil. Bu yüzden diğerlerinde 140-150 kilometre hıza kadar bir halat sistemiyle çekilir ve halat sistemi ayrıldıktan sonra pedal çevirmeye başlarlar. Ben işi zorlaştırmak adına biraz daha farklı bir disiplin açtım. Araç çekmesi olmadan tamamıyla insan gücüyle hareket edeceğim. Sadece bir arabanın arkasından araçla birlikte kalkıp maksimum sürate ulaşacağım" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

19 kiloluk özel tasarım bisiklet

Hız rekoru denemesinde kullandığı bisikletin tasarımının kendisine ait olduğunu belirten milli sporcu, şunları söyledi:

"Bisikletimi bir yarış bisikletiyle ya da şehir bisikletiyle kıyaslayacak olursak normal bisikletten 60 santim daha uzun ve biraz daha ağır bir bisiklet. Yarış bisikletleri genellikle 7-8 kilo, şehir bisikletleri ise 12 kilo civarında. Benim hız rekorunda kullandığım bisiklet 19 kilo civarında ve normalden biraz daha uzun. Öndeki çark bir tane değil 2 tane. Tasarımı da tamamıyla bana ait."

Hız rekoru denemesi için antrenmanlarına devam eden Atay, "İnsanlara şunu tavsiye ediyorum. Bisiklet kültürü sadece bir spor değil. Doğaya ve insanlığa katkıdır. Gelin bu projeye dahil olun. Bisiklet kültürünü birlikte geliştirelim" dedi.

Kaynak: DHA