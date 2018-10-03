Çocukluğunda yediği kurabiyeleri yurt dışına satmaya hazırlanıyor

Gökçeada'da çocukken yediği ve lezzetini unutamadığı kurabiyeleri pastanesinde satmak isteyen Ergin Çelik, 60 yaşındaki Madam Efi'nin adıyla markalaştırdığı bademli ve tereyağlı kurabiyeleri, 10 yıldır ülkenin dört bir yanına gönderiyor.

Çelik'in yurt dışına ihraç etmeye hazırlandığı Efibadem, içine hiçbir katkı maddesi eklenmeden, meşe odunu fırınlarında pişirilerek paketleniyor.

"Bir kurabiye beni çocukluğuma geri götürdü"

Ergin Çelik, Rumların geleneksel tatlısı olan kurabiyeyi üretmek istediğinde, aranan lezzeti yakalamakta çok zorluk yaşadığını anlattı.

Çelik, adada yaşayan Rumlardan Madam Efi'nin kendisine bu konuda yardım ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kurabiye, adanın geleneksel kurabiyesi. Yüzyıllardır burada yapılan ve beğenilerek tüketilen bir ürün. Özellikle adada yaşayan Rumların yılbaşlarında ve çeşitli bayramlarda yaptıkları bir lezzet. Bizler çocukluğumuzda Rumlarla bayramlaşmaya gittiğimizde ev ziyaretlerinde onlardan ikram edilirdi. Ben bu tadı hiç unutmadım. Bu sektöre girdiğim zaman kurabiyeyi yapmak istedim ama o damağımızda kalan lezzeti bir türlü tutturamadık. Bu kurabiyeyi yapmak için birkaç yıl uğraştık yine ama olmadı."

Bir arkadaşının önerisiyle ada sakinlerinden Madam Efi'ye gittiklerini söyleyen Çelik, Madam Efi'nin yaptığı kurabiyelerde çocukluğunun lezzetini bulduğunu belirtti.

Kurabiyeler ülkenin dört bir yanına gönderiliyor

Bu geleneksel lezzeti "Efibadem" markasıyla üretmeye başlayan Çelik, kurabiyeyi ülkenin dört bir tarafına gönderdiklerini söyledi.

Madam Efi'ye söz verdiği için markada onun adını kullandığını vurgulayan Ergin Çelik, şunları anlattı:

"Gökçeada'da önceden hayvancılık ön plandaydı. Oradan elde edilen sütle tereyağı yapılıyor. Bahçelerde badem ağaçları var, badem çok bol. Taş değirmenlerde elde edilen un yine adanın öz kaynağı. Zaten bu kurabiye, bu üç ana unsura şeker ilave edilerek elde edilen bir ürün. İçinde trans yağ, margarin ya da bitkisel yağ olmadığı için bayatlamadan çok uzun süre dayanabiliyor. Elde yapılıyor, meşe odununda taş fırında pişirilerek hazırlanıyor. Kendi lezzeti ve aroması uzun süre ağızda kalıyor ve dağılmıyor. Beğenisi çok yüksek bir ürün. Yılda yüzbinlerce adet satış yapıyoruz. Yerli ve yabancı konuklarımız tadına baktıktan sonra giderken yanlarında mutlaka götürüyorlar. İnternet üzerinden satışlarımız mevcut. Ülkenin dört bir yanından talep alıyoruz, gönderiyoruz."

Kaynak: AA