Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdare tarafından 5 ay önce Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi başlatıldı.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü ile projeye akademik destek sağlamak için protokol imzalandı. Proje kapsamında, 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği’nin yerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Önce 1915 yılının askeri evrakları incelendi. İncelemelerde, Çanakkale Savaşları sırasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale’de yaşanan muharebelere bakıldı.

Araştırmada, Türk birliklerinin şehit sayısının 467'den daha fazla olduğu, 5 yüzbaşı, 3 mülazım, 611 er olmak üzere toplam 619 şehit verildiği saptandı.

Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu, olası defin alanı tespit edildi. GPR yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.

Kaynak: DHA