Aydın’ın Söke ilçesinde bir vatandaş, tarlada çalışırken gagası kırılmış bir leylek buldu. Leyleği, Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yaralı leylek daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde bulunan Kanat-Ger Topluluğuna teslim edildi.

Leyleğin bakımını Adnan Menderes Üniversitesi Kanat-Ger Topluluğu öğrencileri üstlendi.

Kendi başına yemek yiyemediği için ölmek üzere olan leyleğe, operasyonla yapay gaga takıldı.

Protez gaga ile yemek yiyebiliyor

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Bozkan, leyleğin geldiğinde yemek yiyemez durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlk muayenesini yaptık biraz kanama durumu söz konusuydu. Protez gaga yapabileceğimize karar verdik. Epoksi reçineyle bir protez oluşturduk, önce gaganın kalıbını alarak ve daha sonra sert taş dediğimiz teller vasıtasıyla montajını yaptık. Bunu yaptıktan çok kısa bir süre sonra leyleğin yardımsız yemek yiyebildiğini gördük. Şu an kontrollerine devam ediyoruz."

Leyleğin nisan ayında doğaya salınması planlanıyor.

Haber: Abdurrahman Fırat