Kürek ve demirlerle buzu kırıyor, besmeleyle ağları atıyorlar. Ağrı’daki Balık Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplı. Ancak göl kışın da balıkçıların ekmek kapısı.

Buzda balık avı büyük emek ve bir o kadar da sabır istiyor. Mesaileri günün ilk ışıklarıyla başlıyor balıkçıların. Zira ekmek, aslanın ağzından daha derinde onlar için.

Bir süre sonda balıkçılar, önceden attıkları ağların bulunduğu yere geliyor. İlk delik açıldıktan sonra, ağın diğer başına gidiliyor. Ya nasip diyerek ağlar yavaş yavaş çekiliyor.

Uzun uğraşlar sonucu, balıklar tek tek ağdan alınıyor. Soğuk havada günün ilk ışıklarıyla atılan ağlar gün batımında toplanıyor

Kaynak: TRT Haber