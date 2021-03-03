Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, il genelinde yaban hayatının korunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmada, 1535 damarlı bitki, 36 memeli hayvan, 183 kuş, 31 iç su balığı, 28 sürüngen, 7 çift yaşar, 455 tohumsuz bitki, 343 omurgasız hayvan olmak üzere toplam 2 bin 618 canlı türü tespit edildi.

Bunlardan 124'ü damarlı bitki, 15'i iç su balığı, 1'i sürüngen ve 8'i omurgasız hayvan olmak üzere 148 canlının endemik tür olduğu belirlendi.

Kaçak avcılara 561 bin 930 lira ceza

Geçen yıl yaban hayatını desteklemek amacıyla 1100 kekliği doğaya salan ekipler, yaptıkları 2 bin 645 denetimde, yasalara aykırı avlanan 240 kişiye 561 bin 930 lira ceza uyguladı.

Yaban hayvanlarının beslenmesi için 3 ton yem doğaya bırakılırken, yaralı ya da hasta 76 hayvan tedavi edildi.

Yaban hayatını gözlemlemek isteyenler için Marmara Gölü Ulusal Sulak Alanı kenarına yapılan "Kuş Gözlem Kulesi" hizmete açıldı.

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, 3 Mart'ı "Dünya Yaban Hayatı Günü" olarak kutladıklarını, kentte yaban hayatının korunması konusunda çalıştıklarını söyledi.

Bayil, 3 Mart'ın, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin 1973'te imzalandığı gün olması nedeniyle özel önem taşıdığını vurguladı.

Bayil, bu sözleşmeyle nesli tehlike altındaki türlerin uluslararası ticaretinin kontrol altında tutulması ve türlere yönelik suçların önlenmesinin amaçlandığını belirtti.