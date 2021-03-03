Doğuştan bedensel engelli olan ve koltuk değneği ile yaşamını sürdüren 26 yaşındaki Şimşek, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'den akülü araç talebinde bulundu. Talep üzerine ekipleri harekete geçiren Tören, engelli gence kısa sürede akülü aracın teslim edilmesini sağladı.

Tören, her zaman engellilerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, "Bütün çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımızı düşünerek adımlarımızı ona göre atıyoruz. Engelsiz bir şehir inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu şehirde kimse öteki değil, bu şehirde hiç kimse yalnız değildir." dedi.

Gencin annesi Yasemin Kayhan ise oğlunun gezip dolaşamadığını, akülü araca ihtiyacı olduğunu anlatarak, belediyeye müracaatları sonrası oğluna böyle bir imkan sağlayan Başkan Tören'e teşekkür etti.

Gökhan Şimşek de "Akülü arabaya ihtiyacım vardı. Aracım olmadan dolaşamıyordum. Başkanımızın göndermiş olduğu bu araç sayesinde gezip dolaşacağım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.