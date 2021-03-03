Afet risklerinin azaltılması çalışmalarında toplumun afetlere duyarlılığını artırmayı hedefleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), bu alandaki projelerinden biri de Gönüllülük Sistemi.

Sistemle, her bir bireyin yakınında afet ve acil durumlar konusunda bilgi ve beceriye sahip bir “AFAD Gönüllüsü” bulunması amaçlanıyor.

Sistemde 270 bin gönüllü var

AFAD’ın Gönüllülük Sistemi’ne 3 Ocak 2019 itibarıyla 270 bin kişi katıldı.

Hiçbir maddi beklenti olmaksızın çalışmalara katılan gönüllülerin eğitimleri, öncelikle çevrim içi olarak başlıyor ve AFAD İl Müdürlüklerinde yüz yüze ve uzman ekiplerle sahada devam ediyor.

Gönüllüler 3 ayrı seviyede sınıflandırılıyor

Gönüllüler, yetkinlikleri ve aldıkları eğitimlere göre 3 ayrı seviyede sınıflandırılıyor.

Çevrim içi eğitimler yoluyla sisteme katılanlar "Temel AFAD Gönüllüsü", profesyonel ekiplere yardımcı olanlar "Destek AFAD Gönüllüsü" ve profesyonellerle koordineli çalışan ve mesleğinde kariyer sahibi olanlar ise "Uzman AFAD Gönüllüsü" olarak gruplandırılıyor.

Gönüllüler ayrıca huzurevi ziyareti, kan bağışı, kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal etkinliklerde de rol alıyor.

18 yaşından büyük herkes AFAD Gönüllüsü olabiliyor

Sisteme dahil olmak isteyen ve 18 yaşından büyük olan herkes E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

Gönüllülerin eğitim ve çalışma programlarını aksatmamaları, sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gerekiyor.