New York’ta yaşayan Lauren Singer, karbon ayak izini küçültmek için yola çıktığında, üniversitede çevre bilimi çalışıyordu. Aklına çöplerini küçük bir kavanozda biriktirmek gibi radikal bir fikir geldi. Neredeyse hiç atık üretmeden yaşamaya başladı. Dört yılın sonunda ürettiği tüm çöp küçücük bir kavanoza sığacak hacimdeydi. Peki, bunu nasıl başardı?

Bir fenomen olarak Lauren Singer

4 yıllık tüm çöpünü 1 küçük kavanoza sığdıran Lauren Singer, dünyaya iyi bakmayı başaran ve çöp üretmeden yaşayabilen aktivistlerden birisi. Singer, tüm dünyada yaygınlaşan ‘Sıfır Atık’ hareketini yaşama biçimi haline getirdi.

Singer, market alışverişleri için ambalajsız, kiloyla gıda satan yerel mağazaları tercih ediyor. Yanına kendi çantasını ve kavanozlarını alarak poşet ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Deterjan, şampuan, diş macunu gibi ürünlerini doğal malzemelerden kendisi yapıyor. Dışarıda içeceği kahve için bile çantasında her zaman bardağı var. Bu sayede, yalnızca çevreyi değil kendisini de kanserojen mikroplastiklerden koruyor.

Türkiye’de ‘Atıksız Yaşam’

Singer tüm dünyada çevreci yaklaşımlara örnek isimlerden birisi. Pek çok kişiye ilham veren fenomenin Türkiye’den de takipçileri var.

Ceren Özcan Tatar o isimlerden. ‘Atıksız Yaşam’ kitabının da yazarı olan Tatar, tıpkı esin kaynağı Lauren Singer gibi dört yıldan beri atıksız yaşamı deneyimliyor. İnsanları bilinçlendirmek için videolar çekiyor, sosyal medyada bu amaçla içerikler üretiyor.

Ceren Özcan Tatar tıpkı Singer gibi ambalajlardan uzak duruyor. Çeşitli kapları var ve alışverişlerinde bu kapları yanından ayırmıyor. Temizlik ve gıda malzemelerini açık ürün satan yerlerden alıyor ve bu kaplarını kullanıyor. Tatar dört yıldan beri bu rutinini koruyor.

“Başka gezegen yok”

Motto bu; ‘başka gezegen yok.’ Ceren Özcan Tatar bunu yaşam felsefesi haline getirmiş ve atıksız yaşamı zor bulanlara sıklıkla hatırlatıyor.

Tatar izlenmesi gereken yolu beş adıma bölmüş. Reddetmek, azaltmak, yeniden kullanmak, geri dönüşüm ve kompost.

"Nereden başlandığı önemli değil"

Atıksız yaşam uzun vadede hem hanenin ve ülkenin ekonomisini, hem de dünyayı koruduğunu söylüyor Tatar ve ekliyor:

"Her anlamda sağlıklı ve faydalı olan bir yaşam biçimi. İşin sonunda başka bir gezegenimiz yok. Nereden başladığımız önemli değil, bir yerden bir şekilde başlamak gerekiyor. Bunu zor bulanlar hatta imkânsız görenler var ama deneyimlerle ortada ve bundan başka bir yol yok.”