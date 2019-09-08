Elazığlı tespih ustası Uğur Gündoğan, küçük yaşlarda merak üzerine internetten öğrendiği tespih yapımını, kurduğu 10 metrekarelik atölyede sürdürüyor.

35 yaşındaki Gündoğan, unutulmaya yüz tutmuş eski çatal, kaşık, bıçak saplarından tespih yapıyor.

İnternetten izleyerek yapımını öğrendi

Koleksiyoncular tarafından toplanan eski malzemeleri ebatlarına göre işleyerek ışıl ışıl tespihlere dönüştüren Gündoğan, küçüklüğünden beri babasından ve çevresinden gördüğü tespihlere karşı hep ilgisi olduğunu söyledi.

Çevresinde tespih ustası olmadığı için internette görüntüleri izleyerek tespih yapımını öğrendiğini belirten Gündoğan, ürettiği tespihleri önce çevresine hediye ettiğini, daha sonra bunun mesleği haline geldiğini anlattı.

Gündoğan, yaptığı tespihlere çevresindekilerin büyük ilgi duyduğunu vurgulayarak, beğenildikçe kendisini bu alanda geliştirdiğini ifade etti.

Koleksiyoncuların atölyeye sürekli eski malzemeler getirdiğini, bu malzemeleri tespihe dönüştürdüğünü dile getiren Gündoğan, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde eski bıçak, kaşık, çatal saplarından tespihler yapıyoruz. Tespihin sanat anlamında hikayesinin olması ustanın elinde şekle dönüşmesinin ardından dua taneleri haline gelmesi koleksiyoncular tarafından çok seviliyor. 1940'lı yıllarda zengin ailelerinin sofralarını süsleyen çatal ve kaşıkların başlığını tespihe dönüştürüyorum. 1940'lı yıllarda katalin üzerinde bıçak, kaşık, çatallar zengin sofralarında bulunacak bir aksesuar olarak üretilmiş, zengin ailelerinin özel günlerinde kullandığı eşyalar olarak kullanılmış.

Bugün de antika değeri ve bekledikçe sert bir hal aldığından dolayı tespihi çok güzel oluyor. Koleksiyoncular dünyanın birçok yerinden bu eski malzemeleri toplayarak bizlere getiriyor. Biz de bunları sanata dönüştürerek dua taneleri haline getiriyoruz. Yaptığımız tespihleri koleksiyonculara teslim ediyoruz. Geçmişin zengin sofralarını süsleyen bıçak, kaşık, çatal sapları bugün tespih olarak kullanılıyor."

Yurt dışına kargoyla gönderiyor

Gündoğan, yaptıkları tespihlere yurt dışından da ilgi gösterildiğini aktararak, sipariş üzerine kargoyla Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Arap ülkelerine tespih gönderdiklerini anlattı.

Gündoğan'ın müşterisi Coşkun Albayrak da tespihlere karşı büyük bir ilgisi olduğunu belirterek, Almanya'dan temin ettiği eski bıçak, çatal ve kaşık saplarını Gündoğan'a tespih yapması için verdiğini söyledi.

Albayrak, "Tespihimi aldım. Gerçekten çok güzel olmuş" dedi.

Kaynak: AA