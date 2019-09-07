Tek parça ağaçtan 185 santimetrelik tespih

Marangozluk işiyle uğraşan Hüseyin Maden`in ceviz ağacından tek parça halinde yaptığı 185 santimetre uzunluğundaki tespih, ilgi görüyor.

Bunun için öncelikle ceviz ağacından 2 metre uzunlukta parça kesen Maden, oyma tekniği kullanarak parçayı işlemeye başladı.

Tespihin 7 santimetre çapındaki tanelerinin içinde küçük birer top da yapan Maden, imamenin içine de Kabe şeklini işledi.

Hiçbir yapıştırıcı kullanmayan Maden, tespih tanelerini birbirine yine oyarak yaptığı zincir halkalarıyla bağladı.