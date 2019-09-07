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Parçalı Bulutlu

Tek parça ağaçtan 185 santimetrelik tespih

Kastamonu'nun Daday ilçesinde marangoz Hüseyin Maden, oyma tekniği kullanarak ceviz ağacından tek parça halinde 185 santimetre uzunluğunda 33'lük tespih yaptı.

07.09.2019

Marangozluk işiyle uğraşan Hüseyin Maden`in ceviz ağacından tek parça halinde yaptığı 185 santimetre uzunluğundaki tespih, ilgi görüyor.
Yaklaşık 30 yıldır marangozluk yapan 52 yaşındaki Maden, ceviz ağacından tek parça halinde tespih yapmaya karar verdi.
Bunun için öncelikle ceviz ağacından 2 metre uzunlukta parça kesen Maden, oyma tekniği kullanarak parçayı işlemeye başladı.
Tespihin 7 santimetre çapındaki tanelerinin içinde küçük birer top da yapan Maden, imamenin içine de Kabe şeklini işledi.
Hiçbir yapıştırıcı kullanmayan Maden, tespih tanelerini birbirine yine oyarak yaptığı zincir halkalarıyla bağladı.
Maden, yaklaşık bir yılda tamamladığı tespihe doğal zeytinyağı sürerek son halini verdi.
Fotoğraf: AA
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