Radyoda çok sevdiği şarkıları, tavlası, satranç takımı, hasır koltukları...

Tüm bunlar Beyaz Tren'deki Atatürk Vagonu'nda yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 1935 yılından vefatına kadar yurt gezilerinde kullandı Beyaz Treni. Ankara Tren Garı'nda sergilenen Atatürk Vagonu, Ata'nın ruhunu hissettirecek kadar güçlü bir hatırayı içerisinde barındırıyor.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet tarihine tanıklık eden tren, 9 vagondan oluşuyor. Trende dar, uzun bir koridora açılan kompartımanlar bulunuyor. Atatürk’ün çalışma alanı ise en özel bölümlerden.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olan Beyaz Tren, yalnızca Atatürk'ün yurt gezilerinde kullanılan bir tren olmadı. 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün İzmit'ten Ankara'ya uzanan son yolculuğuna da ev sahipliği yaptı Beyaz Tren.

Tren, orijinal hali korunarak müze haline getirildi. Ziyaretçiler de o yıllara yolculuk yapıyor. Büyük Önder'in kullandığı tren, hafta içi her gün ziyaretçilerini bekliyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Bülent Uzun