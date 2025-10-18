Açık 7.8ºC Ankara
Yaşam
AA 18.10.2025 06:02

Bebeğe kıkırdak dokusundan "iman tahtası" yapıldı

Gaziantep'te halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiği bulunmayan 20 günlük kız bebek, kıkırdak dokusundan yapılan yeni göğüs kemiğiyle sağlığına kavuştu.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, doğumunun hemen ardından solunum sıkıntısı yaşayan 20 günlük Eylül Önder bebekte, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan tetkikler sonucunda, tıp literatüründe "Ectopia Cordis" olarak bilinen ve nadir görülen bir göğüs duvarı anomalisi teşhis edildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bebek için kendi kıkırdak dokusundan yeni bir göğüs kemiği (sternum) yapıldı. Operasyonun ardından Eylül bebek sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Bebeğe kıkırdak dokusundan "iman tahtası" yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, bölgede ilk kez gerçekleştirilen ve bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka olma özelliği taşıyan bu ameliyatı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Ali Birak ise bebeğin doğuştan halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinin olmadığını belirterek, "Bu nadir görülen vakada, vücut ölçüleri çok hızlı büyüyeceğinden yapay bir protez materyal kullanmamız mümkün değildi. Bu yüzden bebeğimizle beraber büyüyebilmesi için kendi kıkırdak dokusundan göğüs duvarı oluşturduk. Ameliyatımız çok şükür başarıyla geçti." bilgisini verdi.

Bebeğin annesi Emine Önder de çocuğunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Şehir Hastaneleri
