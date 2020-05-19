Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Camiler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada camilerin açılacağı tarihe de değindi. Peki Bayramda camiler açık mı? Bayram namazı kılınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.” dedi.

Bayram namazı kılınacak mı?

24 Mayıs Pazar gününe gelen Ramazan Bayramı’nda camiler açık olamayacak. Buna göre bayram namazı da kılınmayacak.

En son cuma namazı 13 Mart’ta kılınmıştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 16 Mart’ta yaptığı açıklamayla yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamıştı.