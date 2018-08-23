Barajlardaki doluluk oranı çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışların ardından DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan, Erzurum ve Ağrı'daki barajlarda doluluk oranları yüzde 99'lara ulaşırken, kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle ekim dönemine endişeli giren çiftçinin de yüzü güldü.

DSİ Erzincan Şube Müdürü Hakan Bekar, kentte bu yıl Ocak ve Şubat aylarının kendileri açısından kurak geçtiğini, Nisan ve Mayıs'ta ise yağışların başladığını söyledi.

"Tüm barajlarımız yüzde 98 seviyelerine çıkmış durumda"

Ülke genelinde son 44 yılın en kurak kış mevsimini yaşadıklarını ifade eden Bekar, şunları aktardı:

"Kış aylarında son 44 yılın en kurak mevsimini yaşamamıza rağmen Nisan ve Mayıs aylarında etkili olan yağışlarla birlikte barajlarımızdaki doluluk oranı yüzümüzü güldürmeye yetti. Sulama konusunda şehrimizde endişe edilecek en ufak bir husus kalmamıştır. Şu an bölgemizde bulunan sulama amaçlı tüm barajlarımız yüzde 98 seviyelerine çıkmış durumda. Bu da çiftçimizin ürünleri için Eylül ve Ekim ayına kadar duyduğu su ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır."

"Erzincan'da DSİ olarak sulanabilir alanın yüzde 98'inin su ihtiyacını karşılıyoruz"

Bekar, Erzincan'da 30 bin hektar tarım arazisinin su ihtiyacının DSİ'ye ait sulama amaçlı barajlar tarafından karşılandığını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Barajlarda bulunan su seviyesi ve bu suyun tasarruflu kullanılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Suyu tasarruflu ve verimli kullanmamızla birlikte 2018 yılındaki su ihtiyacını fazlasıyla karşılayacağımızı düşünüyoruz. Erzincan ovasının büyük bölümünde hububat ekimi gerçekleştirilmektedir. Bu yıl bölgenin su ihtiyacı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Bahar aylarındaki yağışlarla birlikte barajlarımız yüzümüzü güldürecek seviyededir. Taban suyumuz, yani yeraltı suyumuz ise son yıllardaki ortalamamızı korumaktadır. Aynı zamanda Erzincan'da DSİ olarak sulanabilir alanın yüzde 98'inin su ihtiyacı tarafımızca karşılanmaktadır."

"Bu yıl şikayetimiz yok"

Çiftçi Turan Bozkurt ise, bu yıl su sıkıntısı yaşamadıklarını dile getirdi.

"Yağmurlar bitmesine rağmen sularımız devam etmektedir. Bugüne kadar herhangi bir problem yaşamadık ancak geçen yıl su sıkıntısı çok büyüktü. Ekili olan tarlamız bu nedenle kurumuştu. Şu anda ise herkes memnun. Bu yıl herhangi bir şikayetimiz yoktur. Bundan sonra da suyumuz yeterli olacaktır."

Kaynak: AA