Atölyesinde 61 yıldır çekiç sallıyor

Kırklareli'ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dereköy Köyü'ndeki evinin bahçesinde oluşturduğu 20 metrekarelik yerde, babasından kalma aletlerle mesleğini sürdüren Hüseyin ustanın atölyesinden 61 yıldır çekiç sesleri eksik olmuyor.

Örslü, 10 yaşında adım attığı baba mesleğinde ilk günkü heyecanıyla yaktığı ocağındaki ateşte önce demir kızdırıyor. Kıskacıyla ateşin arasından aldığı kızgın demiri örs üzerine koyan Hüseyin usta, babasından öğrendiği teknikleri uygulayarak çekiciyle zaman zaman sert ve ince dokunuşlar yaparak metale şekil veriyor.

Kazma, balta, çapa, zincir, kanca gibi ürünler üreten Örslü, müşterilerinin getirdiği demir malzemeleri tamir ederek geçimini sağlıyor.

Mesleği babasından miras

Örslü, babasının tanıştırdığı mesleğini yıllardır severek yaptığını söyledi.

Babasının dükkanını temizlemekle mesleğe ilk adımını attığını ifade eden Örslü, yaklaşık 2 senede öğrendiği sıcak demirciliği 61 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Mesleğiyle her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Örslü, "10 yaşında okuldan çıktım babamın yanında demirciliğe başladım. Dükkanı temizlemekle başladım bu işe. Babam gideceği zamanlarda da 'şu demiri üyüle' derdi bana ,bakalım yapabilecek miyim diye. Bakardı bana 'olmaz biraz daha dikkat et' derdi. Aradan 2-3 sene geçti benim yaptığım işi beğenmeye başladı ve 'devam edeceksin çalışacaksın' dedi. Bu zamana kadar devamlı çalıştım. Allah bin bereket versin geçinip gidiyorum'' diye konuştu.

Örslü, yaz aylarında hava sıcaklığı dolayısıyla zaman zaman çalışmakta zorluk çektiğini aktararak, mesleğini severek devam ettirdiğini kaydetti.

"İşimiz güçle, tokmakla, çekiçle"

Hayatını demirciliğe adadığını vurgulayan Örslü, "Bizim işimiz güçle, tokmakla, çekiçle. Doğduğumdan beri bu mesleğin içindeyim ve Allah'a şükür ne kadar çalışırsam o kadar daha bir istek doğuyor" dedi.

Örslü, sağlığının el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini belirterek, "Elim ayağım tutarken zaten ben duramam. Ne zaman Allah muhafaza bir hastalık geldi mi o zaman bırakırım. Demirden insan yaparım ama can veremem. Nasıl dünyaya geldim bu mesleğe başladım hala bu meslekteyim. Sıcak havalarda bazen ocağında ateşiyle 60 derecede çalışıyorum. Mecbur çalışacaksın ekmek davası" diye konuştu.

Kaynak: AA