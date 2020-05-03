Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bando takımından evde kalanlara konser
İstanbul Bahçeşehir Vaditepe'de evde kalanlara moral vermek için bando takımının düzenlediği konser, herkesi coşturdu.
İstanbul Bahçeşehir Vaditepe’deki dört bölgede bando takımı, yarım saatlik konserler verdi. Vaditepe 4. Bölge’den başlayan konserde, enstrümanların sesini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere koştu.
Bando takımının arka arkaya çaldığı hareketli parçalara vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Bando konseriyle sürpriz yaşayan Bahçeşehirliler, organizasyondan memnun kaldıklarını söylediler.
Etiketler: konser bando takımıSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 15:03
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