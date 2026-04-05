Gündem
AA 05.04.2026 11:01

Bakan Gürlek'ten Avukatlar Günü mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukukun rehberliğinde vatandaşların haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatların her daim yanında yer alacaklarını ve avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı video mesajda, adaletin tesis edilmesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Yargının kurucu unsurlarından olan ve savunmayı temsil eden avukatların, bilgi ve vicdanıyla kamu hizmeti niteliğinde önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkati çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürüttükleri bu görev, adil yargılanma hakkının korunmasına önemli katkılar sunmaktadır. Vatandaşlarımızın haklarını savunmak adına emek veren avukatlarımızın gayreti, yargı hizmetlerinin etkinliği ve güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Daha hızlı işleyen ve güven veren yargı sistemi hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda tüm hukuk camiamızın katkısını önemsiyoruz. Hukukun rehberliğinde vatandaşlarımızın haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatlarımızın her daim yanında yer alacak, avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

Gürlek'ten "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklama

 Bakan Gürlek, NSosyal hesabından e-Avukat uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile avukatlarımızın hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebilmesini mümkün kılıyoruz. e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

