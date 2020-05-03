Antalya Serik'te, sezonun ilk karpuzları, aylar öncesinde fidelerinin dikildiği seralarda yetişti.

İlk karpuz hasadının yapıldığı Alacami Mahallesi'nde örtü altı tarım yapan çiftçilerden Taner Öz, hasadını gerçekleştirdikleri karpuzun kilogramını toptancı halinde 4 liradan satacaklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Salgına rağmen üretim gibi fiyatların da yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Öz, fiyatlar böyle devam ederse emeklerinin karşılığını alacaklarını belirtti.

Çiftçi Fikri Karcı, devletten her türlü desteği aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Karpuzda bu dönem ihracat olmamasına rağmen iç piyasadaki talep üreticinin yüzünü güldürüyor. Bu sene verim gayet güzel, fiyatlarda Allah'a şükür çok iyi. Üreticimiz bu sene virüsten korkmuştu ve maliyetler yüksek olduğu için ekim yapmaktan çekinmişti. Ancak durum öyle olmadı bu sene herkesin yüzü güldü."