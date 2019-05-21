Şanlıurfa'daki Döşeme Camii, Eyyubiler döneminde 1211 yılında Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü rivayet edilen makamın bulunduğu alanda inşa edildi. Balıklıgöl'ün güneybatı kıyısında yer alıyor.

Cami, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hazreti İbrahim'in makamından oluşan bir külliyeye dönüştürüldü.

Son olarak 1810 yılında temelinden restore edilerek bugünkü halini alan cami, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Camide, zeminin Balıklıgöl'e doğru kayması ve çatlaklar oluşması nedeniyle 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 yıldan bu yana devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Ramazan ayı sonrası ibadete açılacak

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, Halilürrahman ve Makam Camii olarak da bilinen camide, yıllardır hassas ve kapsamlı bir restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Camide kayma ve su sızıntısı konusundaki problemin çözüldüğünü belirten Palalı, restorasyon çalışmalarının ayrı ayrı ekipler tarafından bilim adamları gözetiminde gerçekleştirildiğini anlattı.

Çok özel ve farklı şartları bulunan bir restorasyon çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Palalı, şöyle konuştu:

"Restorasyonumuz tamamlanma aşmasına geldi. Döşeme Camii'nin ibadete açılışı ramazan ayı sonrası olarak planlanıyor. İbadete açıldıktan sonra da cami avlusu ve üstündeki kalan aksaklıklar giderilecek. Öncelikle 1987 ve 2009 yıllarında Balıklıgöl'ü temizlerken suyun boşaltılması sırasında camimizde suya doğru bir kayma meydana geldi. Eğer Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz müdahale etmemiş olsaydı camimizin suya doğru yıkılma tehlikesi söz konusuydu."

Su altı yapıları konusunda uzman bir ekip çalıştı

Palalı, caminin en az 50 yıl daha onarım görmemesi için kapsamlı bir restorasyon çalışması yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Öncelikle zemin yapısı sağlamlaştırıldı. Yerin 4,5 metre altında bulunan kaya tabakasına zemin sabitlendi. Caminin üst örtüsündeki mozaik ve betonarme kalıntılarıyla oluşan 50 santimlik yük kaldırıldı. Son derece modern sistemlerle caminin üstünün izolasyonu yapıldı. Cami içerisindeki su yapısının tehlikeli olduğu görüldü yurt içinden ve dışından uzmanlar getirilerek, yürütülecek çalışmalar için fikir birliği yapıldı.

Bugün camimiz son aşamaya geldi, Gaziantep'ten gelen ve Türkiye'de su altı yapıları konusunda uzman olan bir ekiple çalışıyoruz. Burada çok önemli bir çalışma yapıldı. Bir yandan cami yapısı sağlama alındı, bir yandan balıkların normal hayatını devam ettirmesi, bir yandan da su kaynaklarının akışı normal olarak sağlandı."

Kaynak: AA