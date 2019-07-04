Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gruplar halinde gelen dalgıçlar, yerel rehberler eşliğinde batığa dalış yaparak fotoğraf ve video çekiyor.

Ayvalık'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki bin yıllık batık gemiden kalanlar, bölgeye gelen dalgıçların dikkatini çekiyor.

Bölge; tüplü kurt tarlalaları, mercanlar arasında kendilerine yuva yapan deniz böcekleri, çevrede dolaşan kalamarları ve diğer balıklarla da dalgıçların ilgi odağı oluyor.

Bölgede dalış hocası olarak çalışan Kemal Çalışkan, şunları söyledi:

"İncirli Adası açıklarında batığa daldığımızda önce geminin çapası daha sonra ise çevreye yayılan amforaları görüyoruz. Bölgeye her dalgıcı daldırmıyoruz. İki yıldız ve üstündeki dalgıçlar dalabiliyor. Buluntulara dokunulmaması gerekiyor. Korumak çok önemli. Sadece video ve fotoğraf çekilebiliyor. Bölge canlılığı ile gelen dalgıçlara görsel bir şölen sunuyor."

Kaynak: DHA