İzmir Buca'da yaşayan Yılmaz ve Döndü Sungur çiftinin üçüncü çocuğu Seda, balık pulu hastası olarak dünyaya geldi.

Yıllardır kızlarının bir dediğini iki etmeyen Sungur çifti, evlatlarının gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için İzmir Çağdaş Balkan Kadınlar Derneğinden yardım istedi.

Buca Belediyesine ait Şirinyer Düğün Salonu'nda Seda için temsili düğün düzenlendi.

Kuaförde saçı ve makyajı yaptırılan Seda, düğün salonuna babası Yılmaz Sungur'un kolunda geldi.

Düğüne katılan konuklar Seda'yı ayakta alkışladı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Seda, ilk dansını babasıyla yaparken, ardından İzmirli sanatçıların söylediği birbirinden güzel şarkılarla doyasıya eğlendi.

"Kendimi rüyalardaki prensesler gibi hissediyorum"

Seda Sungur, gelinlik giyme hayali düzenlenen temsili düğün ile gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Düğün salonuna girdiğinde tüm dostlarını bir arada gördüğü için çok heyecanlandığını belirten Sungur, "Kendimi rüyalardaki prensesler gibi hissediyorum. Şu an duygularımı tarif edemiyorum. Aşırı mutluyum. Bundan sonraki hayalim bir iş bularak çalışmak olacak. Hastalık bir engel değildir. Benim gibi olanlara söylemek gerekirse sakın üzülmesinler. Bu hastalıkla yıllardır mücadele ettim. Bunun sayesinde ayakta kaldım. Hep şükrettim ve dua ettim." dedi.

"Ablaları evlendikten sonra kendisine düğün yapılmasını istedi"

Baba Yılmaz Sungur, kızının gelinlik giyme hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu anlattı.

Kızıyla dans ederken çok heyecanlandığını ifade eden Sungur, "Kızımda gen hastalığı olduğundan dolayı evlenmesi imkansız. Ablaları evlendikten sonra kızım da kendisi için böyle bir gece düzenlenmesi istedi. Temsili düğünü düzenleyen ve gelen herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

İzmir Çağdaş Balkan Kadınlar Derneği Başkanı Emine Özarslan, Seda'nın hayallerini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını, onun yüzündeki mutluluğu görünce kendisinin de çok heyecanlandığını dile getirdi.

Sanatçı Hikmet Durmuş, böyle önemli bir etkinliğe destek verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

En güzel şarkılarını bu akşam Seda için söyleyeceğini dile getiren Durmuş, "İzmirli sanatçılar Dj Yılmaz, Karamiki Halil ile Nazmi Özbora da temsili düğünde sahne alacak. Hem Seda'yı hem de konuklarımızı eğlendirecek. Biz bu akşam bir hastalığın ya da engelli olmanın hayatta hiçbir şeye engel olmadığını göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA