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Yaşam
AA 13.09.2023 23:03

Bakan Göktaş, bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan Göğercin ile buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir yarışma programında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan Göğercin ile buluştu
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Göğercin ve ailesini Bakanlıkta ağırladı.

Bakan Göktaş, bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan Göğercin ile buluştu

Bakan Göktaş, hayat enerjisiyle herkese umut olan Göğercin ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle aldığın ödül için ve bu güzel yüreğin için tebrik ederim. Sadece bizlere değil gençlerimize, çocuklarımıza, hepimize örnek oldun. Ben bu başarından dolayı sana ve bu güzel evladı yetiştiren annen ve babana çok teşekkür ediyorum. Yarışmada güzel bir sonuç elde ettin ama aynı zamanda yaklaşımınla ve verdiğin mesajlarla hepimizin yüreğine dokundun." ifadesini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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