Hayalindeki çiftliği kurmak için yurt dışından Şanlıurfa'ya döndü

TKDK destekleriyle hayalindeki çiftliği kuran girişimci Bedir Çelik, çiftçiliğe ailece aşina olduklarını aktararak Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde çiftlik kurmak için tahsis usulü arazi satın aldığını ardından inşaat, makine ve ekipman için TKDK'ye başvurduğunu anlattı.

Buradan yaklaşık 2,5 milyon lira proje bedeli çıktığını dile getiren Çelik, "Bunun yüzde 70'ine kadarlık kısmını hibe olarak aldık ve inşaatımız geçen yıl ağustos ayında bitti. Ziraat Bankasından hayvan kredisine başvurduk. Yaklaşık 120 hayvan aldık. Küçükken aldığımız hayvanları besleyip büyütüyoruz. Bir kısmını kesime gönderirken yerine yenilerini alıyoruz. İşletmemiz 120 hayvan kapasiteli, ileride bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Daha önce yurt dışında yaşıyordum. Böyle bir çiftlik kurmak uzun zamandır hayalimdi, TKDK destekleriyle bunu sağladık. Çiftlik kurmak için Şanlıurfa’ya döndüm.” diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Devletin desteğiyle hayvancılık tekrar tercih edilmeye başlandı

Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’nin Şanlıurfa’ya çok büyük bir katkı sağladığını, TKDK ve Ziraat Bankasının desteklerinin hayvancılığı çok daha cazip hale getirdiğini belirten Çelik, şehirde bitme noktasında olan hayvancılığın potansiyelinin tekrar arttığını kaydetti.

Girişimcilere çağrı

Çelik, söz konusu OSB'de çok sayıda boş çiftlik parseli olduğunu, bunlarının yatırımcıları beklediğine işaret ederek, “Dürüst yapılırsa hayvancılıkta kazanç var. Burada TKDK desteğiyle bu işleri yapmak ondan sonra bankanın vermiş olduğu düşük kredilerle bu işletmeyi kurmak aslında çok büyük bir maliyetmiş gibi görünüyor ama gerçekten çok cazip durumda. Yani yatırımcıların buradaki boş arazilerde yeniden çiftlik yapmaları, burayı canlandırmaları hem şehrin hem de ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır. Yatırımcılara da yeni bir gelir kapısı oluyor.” değerlendirmesini yaptı.

Hayvanların bakımı, temizliği ve kesimi konusunda sıkıntı çekmediklerini ifade eden Çelik, yetişmiş hayvanları satmak için alternatiflerinin çok olduğunu aktardı.

Bedir Çelik, kapasitelerini artırmak için yerlerinin olduğunu, bunun için de TKDK’ye başvuru yapabilme haklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Kırsaldaki işletmeler AB standartlarına kavuşuyor

Tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak ve kırsal alanların kalkınmasına destek olmak için uygulanan IPARD fonları 2011’de Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. IPARD ile AB'nin ortak tarım politikasına ilişkin edinilen bilgiler ve kırsal kalkınma yaklaşımları, gerçekleştirilen yatırımlarla ülkeye aktarılıyor. İşletmelerin tamamının AB standartlarında üretim yapmasına katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda TKDK, girişimcilere süt üretim tesisi, besi çiftliği, kırmızı et işleme tesisi, bitkisel üretim, arıcılık ve zanaatkarlık gibi alanlarda hibe desteği veriyor. IPARD kapsamında bugüne kadar toplamda 25 bin 102 proje yatırıma dönüştü. Bu yatırımlara yaklaşık 44,3 milyar lira hibe desteği verildi, 94 bin 300 bin kişilik istihdam sağlanmasına katkıda bulunuldu.

Destek çerçevesinde bu yılın 8 aylık döneminde ise 2 bin 815 projeye 1,7 milyar lira hibe ödemesi yapıldı. Bu destekle kırsal alanda 3,1 milyar lira yatırım gerçekleştirilirken 4 bin 300 istihdam sağlandı.