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Yaşam
AA 21.10.2024 15:53

'Ayyıldız dede' yaptığı bağışlarla madalya ve berat ile onurlandırıldı

Bir yıl önce eşini kaybettikten sonra huzurevine yerleşen 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, yaptığı bağışlarla örnek gösteriliyor. Birikimini savunma sanayisine ve kanser tedavisi gören çocuklara bağışlayan Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından altın madalya ve berat ile onurlandırıldı.

'Ayyıldız dede' yaptığı bağışlarla madalya ve berat ile onurlandırıldı
[Fotograf: AA]

Karaman'da huzurevinde 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) yaptığı bağış sonrası gönderilen madalya ve beratın sevincini yaşıyor.

Karaman Dursun Fakih Huzurevinde kalan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, 1953'te astsubay olmak için eğitim almasına rağmen babasının memleketine dönmesini istemesi üzerine hayalini yarım bırakmak zorunda kaldı.

Kaynakçı olarak 1965'te Almanya'ya giden, 1995'te Türkiye'ye dönen Ayyıldız, kendisini yaptığı hayır işleriyle mutlu ediyor.

Tanıyanların "Ayyıldız dede" dediği Mehmet Ayyıldız, eşini kaybetmesinin ardından bir yıl önce huzurevine yerleştiğini söyledi.

'Ayyıldız dede' yaptığı bağışlarla madalya ve berat ile onurlandırıldı

Eşinin ve kendisinin arkasından hayır duası okunması için birikimleriyle bağış yaptığını aktaran Ayyıldız, bağış sonrası TSKGV tarafından gönderilen berat ve madalyanın kendisini gururlandırdığını belirtti.

Ayyıldız, güzel şeylerle anılmak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz hudutları bekledikleri, şehit oldukları, vatanı korudukları için bağış yapmak içimden geldi. Onlar da bizi unutmadılar, plaket ve madalya verdiler. Artık, bununla övünüyorum. Astsubay okulunu babamın isteği üzerine bırakınca içimde hep bir iz kaldı. Şimdi kendimi bu şekilde mutlu ettim. Lösemi tedavisi gören çocuklar için de bir vakfa bağış yaptım. Çocuklar iyi olsun istedim. Belki akıllarına gelirim, dua ederler. Ölsem dahi belki beni anan insanlar olur. Tavsiyem, bu tür bağışların artması."

'Ayyıldız dede' yaptığı bağışlarla madalya ve berat ile onurlandırıldı

"Davranışı insanlara örnek olsun"

Vakfın Karaman İl Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Yüksel Atik, yapılan bağış dolayısıyla Ayyıldız'a teşekkür etti.

Yardımların Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Atik, "Güçlü devlet için güçlü ordu gereklidir. Herkes kendi imkanı kadar yardım yapabilir. Bu ülkemizin güvenliği için son derece önemli. Karaman Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli de amcamızın bu duyarlılığına karşı berat ve madalyayı kendisine takdim etti. Mehmet amcaya Allah sağlıklı uzun ömür versin ve davranışı insanlara örnek olsun. Biz de kendisini örnek gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

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