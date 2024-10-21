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Yaşam
DHA 21.10.2024 10:02

Tarihte aydınlatılan ilk cadde yeniden ayağa kaldırılıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Tarihte aydınlatılan ilk cadde yeniden ayağa kaldırılıyor

Antik Çağ’da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve gündüzler insanlara yetmeyince geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatılan, böylelikle dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi unvanını alan Antakya’daki Kurtuluş Caddesi (Herod Caddesi) ve 409 adet tescilli sivil mimari yapı yeniden ihya, inşa ve imar ediliyor.

Tarihte aydınlatılan ilk cadde yeniden ayağa kaldırılıyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrin tarihi zenginliğinin simgelerinden dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olma özelliğine sahip tarihi Kurtuluş Caddesi’nde bulunan ve restorasyon çalışmaları devam eden tescilli sivil mimari yapıları yerinde inceledi.

Vali Masatlı, devam eden çalışmalar ve proje süreçleri ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Tarihte aydınlatılan ilk cadde yeniden ayağa kaldırılıyor

Kurtuluş Caddesi, Fransız döneminden kalma asırlık 3 katlı binalar, Habib-i Neccar Camisi, Kurşunlu Han, kiliseler, eski Antakya sokakları ve daha birçok tarihi mekana ev sahipliği yapıyor.

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Hatay Restorasyon Antik Çağ
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