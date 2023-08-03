Ayvalık'ta turizm sezonu ekim ayına kadar uzayacak

Ayvalık, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı ve diğer plajlarının yanında masmavi koyları, dalış noktaları, rüzgar sörfü yapma imkanı, Türkiye'de gün batımının en iyi izlendiği noktalardan "Şeytan Sofrası", kamp alanları, tarihi taş evleri, Kuzey Ege mutfağının zengin tatlarıyla bu yaz da hem turistleri hem günübirlikçileri ağırlıyor.

Yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli 425 konaklama tesisinin yanı sıra onbinlerce ikinci konutun (yazlık) bulunduğu, 70 bin olan nüfusunun bugünlerde 10 katını ağırlayan ilçede Kurban Bayramı'yla başlayan hareketlilik devam ediyor.

Zeytin ağaçları ve yağ fabrikalarından dolayı her yeri zeytin kokan Ayvalık'taki konaklama tesisleri, yüzde 80'lere varan dolulukla misafirlerine hizmet veriyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçede turizm sezonunun yoğunluğunu her alanda hissettiklerini söyledi.

Belediye olarak tüm ekiplerle, misafirlerin yaz sezonunu daha rahat ve konforlu geçirebilmesi için çalıştıklarını aktaran Ergin, "İnşallah bol, bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

Edremit ilçesindeki Balıkesir Koca Seyit Havaalanı, Çanakkale Boğazı'ndaki 1915 Çanakkale Köprüsü, tüneller ve otoyollar sayesinde son yıllarda Ayvalık'ın turizm alanında ulaşılabilirliğinin arttığını vurgulayan Ergin, "Şu anda yoğun olarak yaşadığımız sezonun ekim ayına kadar uzayacağını düşünüyorum. Bu durum kış mevsiminde bile özellikle hafta sonlarında yoğunluğu beraberinde getirebiliyor." diye konuştu.

"Ayvalık nüfusu kadar insan günübirlik ilçemizi ziyaret edip gidiyor"

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin de 24 Haziran-2 Temmuz'daki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin verimli geçtiğini anlattı.

Bayramda işletmelerin doluluğunun yüzde 90'ın üzerinde olduğu bilgisini veren Özgültekin, "Turizm tesislerimizde doluluklar devam ediyor. Bayramdan sonra bir düşüş bekliyorduk, bu düşüş gerçekleşti. Şu anda yüzde 70 ile 80 civarında seyreden bir doluluk oranına sahibiz. Bu doluluk hafta sonlarında yüzde 80'in üzerine çıkıyor." dedi.

Özgültekin, bu oranların beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Günübirlikçilerin önemine değinen Özgültekin, "Ayvalık'ta günübirlik misafirlerimiz de var. Bu misafirlerimiz plajlarımızda denize girip ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerinden faydalanıyorlar. Bu misafirlerimizin sayıları da çok yukarı seviyede. Hemen hemen Ayvalık nüfusu kadar insan, günübirlik ilçemizi ziyaret edip gidiyor. Tabii bu durum ilçe ekonomimize de olumlu katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'den gelen üniversite öğrencisi Feraye Şen, büyük şehirlerdeki araç ve insan yoğunluğunun günlük yaşamı zorlaştırdığını, yaz tatilinde Ayvalık'ta dinlenmeyi tercih ettiğini söyledi.

Kazdağları'ndan gelen çam ve iyot kokusunun insana enerji verdiğini belirten Şen, "Tarihi ve doğal güzelliklerini söylemeye bile gerek yok. Burada tatil yapmak bana inanılmaz yaşam enerjisi veriyor." dedi.

Samsun'da yaşayan ve yaz tatilini memleketi Ayvalık'ta geçiren öğretmen Şaban Dümen de ilçede denizin, kumun, güneşin tadını çıkararak dinlendiklerini anlattı.

Özellikle Ayvalık mutfağının kendine has özel lezzetlerini tatmanın ayrı bir keyif olduğunu söyleyen Dümen, "Ayvalık benim tatilde asla vazgeçemeyeceğim bir ilçe. Burada yaşamak gerçekten ayrıcalıkmış, bunu 34 senedir mesleğim nedeniyle uzak kaldığım için şimdi daha iyi anlıyorum." diye konuştu.