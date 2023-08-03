Kaş'ta deniz dibindeki atıklar temizlendi

"Kayıtsız Kalma" projesi kapsamında Hidayet Koyu'nda su altına yerleştirilen çöp konteynerlerine benzer kafes şeklindeki atık istasyonları tekneyle limana getirilerek boşaltıldı.

Kafeslerdeki atıklar arasında çeşitli şişeler, tabaklar, plastik su borusu, balık ağı bulunurken, lavabo taşı ve plaj şemsiyesi dikkat çekti.

Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH) Yönetim Kurulu Üyesi Harun Süer, yaptığı açıklamada, projenin Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, STH ve Kaş Su Altı Derneği (KASAD) işbirliğinde haziran ayında başlatıldığını söyledi.

Süer, projeyle dalgıçların, su altında karşılaştıkları materyalleri, yanlarında taşımaktan imtina ettikleri veya uzun süre taşıyamayacakları durumdayken bırakabilmeleri için çöp toplama istasyonları kurulduğunu anımsattı.

Su altı temizlik hareketi olarak projeye başladıklarını belirten Süer, "Sezon başında bu kafesleri suya indirdik, bugün itibarıyla çıkardık. Yeni kafeslerimizi yapıp, yakında su altına koymayı düşünüyoruz." diye konuştu.