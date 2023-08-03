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Yaşam
AA 03.08.2023 11:09

Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette

Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda atlı jandarma timi, güvenlik ve orman yangınlarına karşı ilk kez görevlendirildi.

Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette
[Fotograf: AA]

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığında görevli 2 personel ile "Volkan", "Ilgaz" ve "Kudret" adındaki 3 at, geçici süreyle Giresun İl Jandarma Komutanlığı emrine verildi.

Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesi Kulakkaya Yaylası'na gelen tim; hırsızlık, rastgele havaya silahla ateş edilmesi gibi olaylarının yanı sıra orman yangınlarına karşı da önleyici kolluk devriyesinde bulunuyor.

Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette

Yaylada konaklayanlar ile günübirlik ziyaretçiler atlı time ilgi gösteriyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Karadeniz'de atlı jandarma timi ile karşılaşacağını tahmin etmeyenler şaşkınlık yaşarken çocuklar ise atları seviyor.

Geçen ay göreve başlayan tim, ağustosun sonuna kadar yaylada görev yapacak.

"Atlı jandarma timi doğa ile uyum sağladı"

Ailesi ile İstanbul'dan gezmeye memleketi Giresun'a gelen İsmail İsmailoğlu, Jandarma Teşkilatının atlı birlikle yaylada devriye gerçekleştirmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette

Jandarma atlarının Nevşehir'deki eğitimlerini internette gördüğünü anlatan İsmailoğlu, "Burada atları görünce bize sürpriz oldu, çok mutluk olduk. İnternet sitesinde gördüğümüz atlı jandarma ekibini burada gördük, bizi sevindirdi. Çocuklar zaten hayvanları çok sever, atları ayrı bir severler, onlar için de ayrı bir mutluluk oldu." dedi.

İsmailoğlu, atlı jandarma timinin doğa ile uyum sağladığını ifade ederek "Buranın yaşantısına da çok uygun hatta bu timin sayısı da artırılabilir. Hem güvenlik hem de tabiatla uyumlu olması noktasında çok güzel bir faaliyet olmuş." diye konuştu.

Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette

"Jandarma buraya renk katmış, tabiata uygun bir faaliyet olmuş"

Ziyaretçilerden Kıbrıs gazisi Mehmet Biçimveren ise 1,5 saatte ulaşabildikleri yaylada atlı timi gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Jandarmanın vatandaşa güven, düşmana ise korku saldığını dile getiren Biçimveren, "Buradaki doğal güzelliği ve güvenliği görünce insan daha huzurlu oluyor. 15 kişilik ailem var burada, onlarla beraber geldik. Güven içinde burada vakit geçiriyorum. Jandarma buraya renk katmış, tabiata uygun bir faaliyet olmuş." ifadesini kullandı.

Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette

Kulakkaya Yaylası'nda atlı time ev sahipliği yapan otelin müdürü Ersan Kırışoğlu da tesise ve yaylaya gelenlerin atlı timi gördüğünde daha huzurlu hissettiğini aktardı.

Turistlerde ise ayrı bir şaşkınlık oluştuğunu işaret eden Kırışoğlu, "Bu atlar genellikle Ege ve Akdeniz'de deniz kenarında, sahillerde hizmet veriyor ama sağ olsunlar İl Jandarma Komutanlığı sayesinde bu sene yaylamızda da bu hizmeti veriyorlar." dedi.

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