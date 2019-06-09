Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösteriyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde eski Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristler saldırı düzenledi. Bu saldırıda, öğrencilerine karne verip evinin yolunu tutan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı.

Daha 22 yaşındaydı, öğrencileriyle yaz tatilinden sonra yeniden buluşacaktı. Ancak genç öğretmen, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Ailesinin acısı dinmedi

Bugün Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 2 yıl geçti. Ancak ailesinin acısı ilk günkü gibi taze. Genç öğretmenin ailesi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşıyor.

Baba Sadık Yalçın, Aybüke'siz 3 bayramı geride bıraktıklarını söyledi. "Allah kimsenin başına vermesin" diyen Yalçın, teröristlerin yaptıklarının yanına kalmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede hiçbir zaman son bulmaz. Kimsenin başına böyle bir olayın gelmesini istemeyiz. Sevindirici tarafı manevi tarafı. Cenabıhak, ayetinde, 'Şehitlere ölüler demeyin, onlar diridirler fakat siz hissedemezsiniz' diyor. Sığındığımız, teselli bulduğumuz taraf burası."

"Hiçbir anne ağlamasın"

Yalçın, kızının şehit olmasının ardından devletin her kurumundan ilgi ve alaka gördüklerini belirterek, daha sonra dünyaya gelen birçok kız çocuğuna şehit öğretmenin adının verildiğini vurguladı.

"Bu beni çok etkiledi. Bu millet gerçekten, Türk milleti asil bir millet. Damarlarında akan kanın yüzlerine yansıması olarak kabul ediyorum ben bu olayı. Türk milleti asil ve şerefli bir millet, Allah yardımcısı olsun."

Anne Zehra Yalçın da bayramlar ve özel günlerin kızı olmadan çok kötü geçtiğini söyledi.

Kızları olmadan bir bayramı daha geçirdiklerini anlatan anne Yalçın, "Üzgünüm. Manevi yönden çok güzel ama anne yüreği hiçbir şey dinlemiyor. Bütün öğretmenlerimizin Allah yardımcıları olsun. Böyle bir olayı kimsenin başına vermesin. Hiçbir anne ağlamasın, canı yanmasın. Allah korusun, Allah esirgesin onları" dedi.

Neler yaşandı?

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerinin durdurulmaya çalıştığı araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, 1 vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Lazgin Ekinci, Menderes Ekinci, Necat Ekinci, Maşuk Çelik ve Mehmet Fidan, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA