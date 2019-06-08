Bursa Uludağ Üniversitesinde yapılan bir araştırma, akıllı telefon kullanımının ileri yaş gruplarında da yaygınlaştığını gösterdi.

Araştırmaya göre, dijital göçmenlerin sosyal medyaya ilgisi giderek artıyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, doğduklarında internetin olmadığı ya da teknolojinin bu kadar ilerlemediği dönemlerde yaşayan kişilerin dijital göçmen olarak adlandırıldığını söyledi.

Araştırma, 45-70 yaş arasındaki bin 500 kişi üzerinde yapıldı. Kişilerin yarıdan fazlası mobil cihaz kullanıyor. Yüzde 58'i son 3 yılda sosyal medya kullanmaya başladı.

Dijital göçmenlerin yarısı sabah yataktan kalkmadan internet hesaplarına giriyor.

Yüzde 40'ı sosyal medya bağımlısı olduğunu düşünüyor. Araştırmaya göre, dijital göçmenler, internet güvenliği konusunda gençlere göre daha bilinçsiz. Bu nedenle orta yaş grubunda sanal dolandırıcılık mağduriyeti daha fazla.

Haber, kamera: Yakup Diricanlı