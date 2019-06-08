Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4 yıldır taksicilik yapan Duran Koçak, özellikle uzun yolda sıkılmalarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla aracına müşterilerinin okumaları için kitaplar koydu.

Aracında sürekli roman ve Gümüşhacıköy'ü tanıtıcı türde 5-6 kitap bulunduran Koçak, bu kitapları zaman zaman değiştiriyor.

Artıkabat Mahallesi Muhtarlığını da yürüten Koçak, muhtarlık bürosunda da küçük bir kütüphane oluşturdu.

Her türlü kitabı bulundurmaya çalışıyor

Koçak, uzun yolculuklar sırasında müşterilerinin bazen sıkıldığını, yolda durup gazete alanlar olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce aklına aracında kitap bulundurma fikrinin geldiğini belirten Koçak, müşterilerinin de bu durumdan oldukça memnun kaldığını anlattı.

Çoğu zaman müşterilerinin yolculuk sırasında okumaya başladıkları kitabı bitiremediği, bu nedenle yanlarında götürüp bir süre sonra geri getirdiklerini belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Bu şekilde zamanla kitap çeşitlerini artırmaya başladım. Aracımda her türlü kitabı bulundurmaya çalışıyorum. Özellikle Gümüşhacıköy'ü anlatan kitapları koyuyorum. Fırsat buldukça ben de kitap okuma çalışıyorum."

"Zamanla kitap sayısını artıracağım"

Koçak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artıkabat Mahallesi Muhtarlığına da seçildiğini söyledi.

"Taksimde olduğu gibi muhtarlık büromda da kütüphane oluşturmaya çalışıyorum. Şimdilik çok fazla kitap yok ama zamanla kitap sayısını artıracağım. Gelen vatandaşlarımız buradan kitap alıp okuyabilir. Vatandaşlarımız da kullanmadıkları kitapları getirip buraya bırakıyor. Kitap okumanın zararı yok ama pek çok faydası var. Herkese kitap okumayı tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA